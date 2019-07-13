مراقبون: تشكيل قيادة لـ"المشتركة" يعد خنجراً في خاصرة الحوثي

اعتبر مراقبون، اليوم السبت، أن قرار تشكيل قيادة القوات المشتركة لتحرير اليمن يعد خنجراً في خاصرة الحوثي.
وبينوا أنه "سينعكس هذا إيجاباً على القوات المرابطة وعلى أبناء الشعب اليمني كما سيزيد من المعنويات المرتفعة للقوات".
وشدد المحلل السياسي، عبدالله إسماعيل ، بأن "عدم الاهتمام بحدث عظيم كتوحيد القوات المشتركة في الحديدة دليل على تغليب الحسابات المنفلتة على المصلحة العليا".
وأشار إلى أن "هناك من لايريد ارتباط اي نصر الا به رغم أنه انتصار للوطن والشرعية".
واختتم:"تغيب حقيقة أن أي جهد يصب في هزيمة الانقلاب تحت هدف الجمهورية ورعاية التحالف هدف يجب أن يجمع عليه الجميع".
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