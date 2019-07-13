شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انقطاع الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - للأسبوع الثاني على التوالي يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة- الممدارة -مديرية الشيخ عثمان -ويظل الموطنين على ترقب لعودة التيار الكهربائي لحظة بلحظة إلا أن ذلك لم يحدث مايقارب الاسبوع وغياب دور الحكومة ممثلة بوزارة الكهرپإ بسبب حريق المولد الكهربائي.



ومثل انقطاع الكهرباء في منطقة الممدارة بالنسبة لأمحال لتموينات والمواد الغذائية”مشكلتين”، جراء تلف المواد الغذائية التي كانت في الثلاجات، خصوصاً اللحوم التي فقدت صلاحيتها مع انعدام التبريد.



ويعاني العديد من المواطنين الحر الشديد بسبب انقطاع الكهرباء وهو ما يفاقم من اوضاعهم.

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