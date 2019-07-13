عدن: معياد يترأس وفد البنك المركزي المشارك في الإجتماع الدوري للحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي

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عدن - ياسمين التهامي - ترأس الأستاذ حافظ فاخر معياد ، محافظ البنك المركزي اليمني وفد البنك المشارك في الإجتماع الدوري للحكومة اليمنية مع بعثة صندوق النقد الدولي ، برئاسة السيد كوشي ماتاي ، لمناقشة الوضع الاقتصادي لليمن والسياسة النقدية والمالية الحالية وخطط الحكومة والمؤسسات اليمنية المستقبلية لتحسين الاداء الاقتصادي اليمني على كافة المستويات .



واوضح المركز الإعلامي للبنك المركزي أن الإجتماع – الذي يشارك فيه وفد حكومي برئاسة معالي وزير المالية الاستاذ أحمد عبيد الفضلي – يهدف للتوصل الى إجراء تقييم كامل لوضع الاقتصاد اليمني وتشخيص مستوى تنفيذ السياسات النقدية والاقتصادية والمالية و الخروج بتوصيات فاعلة لتحسين الاداء الاقتصادي والمالي وتعزيز سُبل دعم صندوق النقد الدولي لتوجهات الحكومة الاقتصادية .



وأكد المركز الاعلامي أن الاجتماع يهدف أيضا الى تشخيص الوضع الراهن وإعطاء التوصية والارشادات الفنية اللازمة بما يتناسب مع الاوضاع الراهنة باليمن وبما يعزز متانة الاجراءات المتخذة ، ويساعد في التخفيف من المعاناه الانسانية المتزايدة بفعل الحرب المستمرة وتداعياتها المختلفة .



ومن جانبه أشار الأخ بسام عثمان – مدير عام مكتب محافظ البنك المركزي عضو وفد البنك المشارك في الاجتماع – الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان من الفترة ١٠-١٨يوليو٢٠٠٩م، إلى إيلاء قيادة البنك أهمية كبيرة لهذا الاجتماع الدوري الذي يشارك فيه الجانب الحكومي اليمني بعدة وفود رسمية كممثلين عن وزارة المالية ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية واللجنتين الاقتصادية و الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ، إضافة إلى مصلحتي الجمارك و الضرائب .



وحضر الإجتماع السيد ويلفرد انجلك كممثل عن البنك الدولي والعضو في فريق البنك الدولي في اليمن منذ 2015 م ، بينما ضم وفد صندوق النقد الدولي المشارك بالاجتماع كل من السيد كريم اسماعيل الممثل المقيم للصندوق لدى اليمن، و السيد جوستافو والسيد مجدي دبيشل .

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