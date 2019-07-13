شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي كبير ونهب " طقم " يقوده وسلاحة الشخصي و" جنبيته" ومصادر تكشف هوية القتلة !( الأسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في مديرية القفلة التابعة لمحافظة عمران شمال اليمن عن مقتل قيادي حوثي من أبناء المديرية، ونهب ممتلكاته الشخصية بالقرب من نقطة أمنية تابعة للميليشيات.
وقالت المصادر: إن القيادي الحوثي سلطان الوروري قتل، الأربعاء، في منطقة الظهار بالقرب من نقطة تابعة للانقلابيين، كما نُهبت سيارته نوع «طقم» وسلاحه الشخصي (كلاشنكوف) وخنجره المسمى ب«الجنبية».
وتشير أصابع الاتهام إلى «الأمن الوقائي التابع للحوثيين»، حيث جرت عملية القتل بالقرب من إحدى النقاط التي يديرها في مديرية القفلة، لافتة إلى خلافات حدثت بينه وبين بعض قيادة الميليشيات في المنطقة، وفق المصادر.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الخلافات التي ظهرت في صفوف قيادات الانقلابيين، وبخاصة في الفترة القليلة الماضية، ومحاولة تصفية خصومهم، إضافة إلى وجود صراع حول النفوذ والمال بين القيادات الحوثية في مناطق سيطرتها.
(وكالات)
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