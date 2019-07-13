أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإمارات تقدم 37 طناً من المساعدات الغذائية لأسر شهداء محافظة شبوة
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لوليسغارد يضطر نقل الاجتماعات إلى ظهر سفينة.. وهذه محاور النقاش
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صحيفة دولية : تغييرات الجيش هو إستعداد للخيار العسكري بالحديدة
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الميليشيات تعيد اليمن إلى زمن العبودية بعد عقود من تراجعها
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حملات ابتزاز حوثية وفرض إتاوات جديدة على تجار صنعاء
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صحفي: توحيد قيادة "المشتركة" أسقط رهان الحوثية والجناح القطري الإخواني
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الهلال الأحمر الإماراتي يدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة
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أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة
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الإرياني: غريفيث لم يتعاون بشأن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام
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المليشيا تُصفي أحد قياداتها بعمران وتنهب ممتلكاته
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مقتل 22 شخصاً بألغام الحوثي في الحديدة
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الحرس الثوري الإيراني يُعلن قصف مواقع للمعارضة بكردستان العراق
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عضو نقابة المحاميين : التمايز العنصري الحوثي قائم على اللون والعرق والنسب
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هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن
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المليشيا تفشل في استقطاب الطلاب لطائفية إيران
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مصادر : تقارير مصرية حذرت من سابق من تحويل الكويت إلى غرفة عمليات للإخوان
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بن حبريش : لن نصمت على ما يجري في محافظتنا خاص ملف الأمن بالوادي
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الشرفي : لا قيام لحضرموت إلا بتوحد أهلها
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