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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 13 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: 

الإمارات تقدم 37 طناً من المساعدات الغذائية لأسر شهداء محافظة شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/403452

لوليسغارد يضطر نقل الاجتماعات إلى ظهر سفينة.. وهذه محاور النقاش

https://www.alyamanalaraby.com/403454

صحيفة دولية : تغييرات الجيش هو إستعداد للخيار العسكري بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403456

الميليشيات تعيد اليمن إلى زمن العبودية بعد عقود من تراجعها
https://www.alyamanalaraby.com/403459

حملات ابتزاز حوثية وفرض إتاوات جديدة على تجار صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/403461

  صحفي: توحيد قيادة "المشتركة" أسقط رهان الحوثية والجناح القطري الإخواني
https://www.alyamanalaraby.com/403463

الهلال الأحمر الإماراتي يدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/403471

أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403472

الإرياني: غريفيث لم يتعاون بشأن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام
https://www.alyamanalaraby.com/403482

المليشيا تُصفي أحد قياداتها بعمران وتنهب ممتلكاته
https://www.alyamanalaraby.com/403487

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مقتل 22 شخصاً بألغام الحوثي في الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403492

الحرس الثوري الإيراني يُعلن قصف مواقع للمعارضة بكردستان العراق
https://www.alyamanalaraby.com/403493

عضو نقابة المحاميين : التمايز العنصري الحوثي قائم على اللون والعرق والنسب
https://www.alyamanalaraby.com/403495

هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/403497

المليشيا تفشل في استقطاب الطلاب لطائفية إيران
https://www.alyamanalaraby.com/403507

مصادر : تقارير مصرية حذرت من سابق من تحويل الكويت إلى غرفة عمليات للإخوان
https://www.alyamanalaraby.com/403520

بن حبريش : لن نصمت على ما يجري في محافظتنا خاص ملف الأمن بالوادي
https://www.alyamanalaraby.com/403526

الشرفي : لا قيام لحضرموت إلا بتوحد أهلها
https://www.alyamanalaraby.com/403530

تعرف على حالة الطقس لهذا اليوم بمدينة المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/403531

غلاب ينتقد شبكات " توكل كرمان" الإعلامية
https://www.alyamanalaraby.com/403533

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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