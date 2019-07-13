أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 13 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: الإمارات تقدم 37 طناً من المساعدات الغذائية لأسر شهداء محافظة شبوة

https://www.alyamanalaraby. com/403452 لوليسغارد يضطر نقل الاجتماعات إلى ظهر سفينة.. وهذه محاور النقاش https://www.alyamanalaraby. com/403454 صحيفة دولية : تغييرات الجيش هو إستعداد للخيار العسكري بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403456 الميليشيات تعيد اليمن إلى زمن العبودية بعد عقود من تراجعها

https://www.alyamanalaraby. com/403459 حملات ابتزاز حوثية وفرض إتاوات جديدة على تجار صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/403461 صحفي: توحيد قيادة "المشتركة" أسقط رهان الحوثية والجناح القطري الإخواني

https://www.alyamanalaraby. com/403463 الهلال الأحمر الإماراتي يدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

https://www.alyamanalaraby. com/403471 أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403472 الإرياني: غريفيث لم يتعاون بشأن 30 معتقلاً محكومين بالإعدام

https://www.alyamanalaraby. com/403482 المليشيا تُصفي أحد قياداتها بعمران وتنهب ممتلكاته

https://www.alyamanalaraby. com/403487 Advertisements مقتل 22 شخصاً بألغام الحوثي في الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403492 الحرس الثوري الإيراني يُعلن قصف مواقع للمعارضة بكردستان العراق

https://www.alyamanalaraby. com/403493 عضو نقابة المحاميين : التمايز العنصري الحوثي قائم على اللون والعرق والنسب

https://www.alyamanalaraby. com/403495 هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/403497 المليشيا تفشل في استقطاب الطلاب لطائفية إيران

https://www.alyamanalaraby. com/403507 مصادر : تقارير مصرية حذرت من سابق من تحويل الكويت إلى غرفة عمليات للإخوان

https://www.alyamanalaraby. com/403520 بن حبريش : لن نصمت على ما يجري في محافظتنا خاص ملف الأمن بالوادي

https://www.alyamanalaraby. com/403526 الشرفي : لا قيام لحضرموت إلا بتوحد أهلها

https://www.alyamanalaraby. com/403530 تعرف على حالة الطقس لهذا اليوم بمدينة المكلا

https://www.alyamanalaraby. com/403531 غلاب ينتقد شبكات " توكل كرمان" الإعلامية

https://www.alyamanalaraby. com/403533

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