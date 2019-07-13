سياسيون: توحيد مقاومة الساحل الغربي تحت قيادة مشتركة أهم خطوة في طريق النصر

أشاد محللون وسياسيون بخطوة تشكيل إعلان قيادة موحدة لجبهة الساحل الغربي.

وتتواجد في الساحل الغربي لليمن، ثلاث فصائل، المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، والمقاومة الجنوبية "العمالقة" بقيادة أبو زرعة المحرمي، إضافة إلى المقاومة التهامية التي تشكلت قبل انطلاق العملية بأشهر.

وتم توحيد الفصائل الثلاث تحت قيادة العميد طارق صالح، صاحب الخبرة العسكرية الكبيرة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، سياف الغرباني، هذا الإعلان خطوة مهمة في طريق تحقيق النصر على مليشيا الحوثي.

وكبت الغرباني: انتهى جنرالات الساحل، من تشكيل القيادة الموحدة، وانتقلوا الى المهمة الأهم: تصميم نهاية سيئة للحوثي في الحديدة.

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وأضاف: راهن الحوثي، ومعه إخوان قطر، على ضرب علاقة الثلاثي الصلب (التهامية والعمالقة والحرّاس) لإنقاذ نفسه مشنقة الساحل الغربي.

وتابع: حرك هذا الثلاثي ماكينته الإعلامية المدججة بالأكاذيب، للاشتغال على المهمة؛ بالإشاعات والفبركات الصبيانية. وفي النهاية، سقط الرهان بالضربة القاضية.

الصحافي والقيادي في حزب المؤتمر الشعب العام، كامل الخوداني، أكد أن اليمن يقترب من التحرير بعد توحيد مقاومة الساحل.

وكتب الخوداني: بعد توحيد مقاومة الساحل تحت قيادة موحدة مشتركه حانت ساعة الصفر. اقترب موعد التحرير.

وتعد جبهة الساحل الغربي، في محافظة الحديدة وأجزاء من تعز، هي الجبهة الأهم، بالنظر إلى موقعها الجغرافي واستفادة الحوثي من الاستمرار في بسط السيطرة عليها.