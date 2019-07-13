غلاب ينتقد شبكات " توكل كرمان" الإعلامية

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم السبت، الشيء العجيب بعد ان يطرد الحوثي من منطقة يظل لشهور يصر في إعلامه انه مازال مسيطر على المنطقة وان خسائر الشرعية لا تحصى ولا تعد".

وأضاف غلاب في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" -"واعلام بعض اطراف الشرعية تتحدث عن سقوط تبه بيد المليشيا قبل الاعلام الحوثية مع ولولة انتهازية توجه الاتهامات في كل اتجاه".

وبين أنه "اعلام يتحرك بأجندات غامضة".

وقال:"اشتغلت شبكة اعلامية عبر ضخ مكثف ضد الامارات في الملف اليمني وتتحدث الاخبار عن انسحاب اماراتي تشتغل الشبكة الامارات تفر من اليمن وتتخلى عن مسئوليتها وتتآمر على السعودية ثم تتحرك الشبكة لتتهم التحالف بالتقصير والعجز والفشل".

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وأشار إلى أن "الشبكة ملامحها واضحة كعين الشمس، توكل كرمان أكثرهم وضوحا".

وبين أنه "لا خلاص لليمن شعبا ودولة مالم يتم هزيمة الحوثية وحتما ستهزم بالمجال الحيوي للسبتمبريين اين ما كان موقع تموضعهم اليوم".

وذكر أنه "وقدر اليمن إكمال معركته التي بدأت في الستينات بمعركة ناجزة من اجل المواطنة ودولة جامعة ومشروع وطني مكتمل الاركان بلا زور ولا خداع ولا هيمنة ولا غنيمة".