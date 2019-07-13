الكويت تعتزم تسليم مصر خلية الإخوان الموقوفة قريباً

تعتزم دولة الكويت، تسيم خلية الإخوان المصرية التي أوقفتها أمس، إلى الحكومة المصرية، حسبما كشف مصدر مصري مسؤول .

وكشف المصدر، أن إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.

وأشار المصدر إلى وجود "نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن" .. مضيفاً بحسب قناة روسيا اليوم، أنها بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى، خاصة وأن أفراد الخلية المضبوطة في الكويت هاربين منذ مدة .

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، ضبط شبكة عناصرها مصريون ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك، كما نشرت تسجيلاً مصوراً يظهر هويات أعضاء الخلية الإرهابية.