تعرف على حالة الطقس لهذا اليوم بمدينة المكلا

قال الراصد الجوي محمد باقروان، إنه يتوقع أن تكون حالة البحر طوال صباح يوم غد السبت هادئة على عموم مديريات ساحل حضرموت.

ولفت باقروان أن معطيات الحالة الجوية تشير الى هدوء تام لحركة الرياح بعمق البحر طوال فترة الصباح ، وذلك يعطي فرصة جيدة للإصطياد.

وأوضح أنه لا يوجد مؤشر لنشاط هبوب الرياح الجنوبية الغربية ( الشمال ) بساعات الصباح بعمق البحر، ماعدا بساعات الظهر تشتد من منطقة راس بروم ممتدة الى عمق بحر المكلا، وعموم سواحل حضرموت، مضيفا أم الرياح ضعيفة الى خفيفة على البر بساعات الظهر.

وتابع باقروان، أن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد على محافظة حضرموت ستشهد بمشيئة الله تعالى نشوء سحب ركامية رعدية بفترات الظهيرة، على مناطق من وادي وهضاب حضرموت ومرتفعات الساحل ويتوقع ان تتوسع السحب المتوسطة والعالية بساعات ما بعد الظهيرة والمساء على مختلف مناطق الساحل .. لافتا أنه قد يصحابها تفرق خفيف للأمطار ببعض المناطق وقد يصحبها البرق بشكل متفرق.