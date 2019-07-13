الشرفي : لا قيام لحضرموت إلا بتوحد أهلها

قال الشيخ، صالح الشرفي، أن لا قيام لحضرموت إلا بتوحد أهلها، وهي حقيق يجب أن تسمح .

وأعرب الشيخ الشرفي، عن أمله بإن يشفي رب العالمين محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، وان يرده إلى المحافظة سالماً غانماً .. مثمناً جهود وكيل أول المحافظة، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش على دعوته لهذا اللقاء وجهوده المبذولة .

وقال "اذا زأرت حضرموت وقام اهلها مع علمائها وشخصياتها فلن يستطيع احد هزمها" .. لافتاً إلى أنه في حضرموت يختطف القادة ويقتل الناس في وادي حضرموت وتنقطع الكهرباء .

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وأضاف "وهذه المهزلة لابد ان توقف ، ولن يتم وقفها الا باجتماعكم وتوحدكم" .

وأكد أن خروج الناس في الشوارع واذية الماره بقطع الطرقات خطاء .. لافتاً إلى أن من يخرجون لا يعرفون ما يحدث من جهود تقوم بها السلطة المحلية مع الحكومة .

وتابع :في مواقف الشده تظهر معادن الرجال فنحن لن نترك الشيخ عمرو بن حبريش وسنقف معه جميعنا .