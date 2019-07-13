بن حبريش : لن نصمت على ما يجري في محافظتنا خاص ملف الأمن بالوادي

قال وكيل أول محافظة حضرموت، رئيس حلف ومؤتمر حضرموت، عمرو بن حبريش، "لن نصمت امام مايجري في محافظتنا وخاصة ملف الأمن في الوادي وايضا تدهور الخدمات ومصالح الناس في المحافظة بشكل عام لأننا مسؤلون أمام الله عز وجل" .

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري لأبناء حضرموت في المكلا، الذي عقد اليوم السبت، لعرض نتائج زيارة بن حبريش إلى عدن ولقاءه الحكومة .

وقال بن حبريش "دعيناكم ليس بغرض الاجتماع فقط والتقاط الصور ومن ثم التفرق إنما دعيناكم للتشاور واتخاذ قرارات عملية وعكسها على الواقع وفرض ذلك لأننا نحن اصحاب الأرض ونحن أحرار ولن نكون الا مع شعبنا ومواطنينا".

وأضاف :سنكون مع مواطنينا سوى كنا في السلطة أو خارجها، لأننا أقوياء باهلنا وشعبنا ولسنا طلاب سلطه بقدر مانحن نطالب بحقوق حرمنا منها لعقود، وان الاستمرار في حرماننا منها ليس في صالح الشرعية ولا في صالح دول التحالف".

وثمن بن حبريش جهود دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والشكر الأكبر لدولة الإمارات العربية الشقيقة التي دعمت مؤسسات حضرموت وتقدم المال والسلاح والدعم بشتى أنواعه لحضرموت .. مؤكداً أن أبناء حضرموت لن ينسوا ذلك مدى التاريخ.

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وكشف بن حبريش عن إيقاف البارحه قاطرة مازوت الوحيدة التي كانت تصلن للكهرباء بمجرد أن تمت الدعوة لهذا الاجتماع التشاور وذلك بهدف لي ذراع أبناء حضرموت إلا أن ذلك لن يثنينا عن انتزاع حقوقنا مهما كلف ذلك.

وأتهم بن حبريش الحكومة بشراء الوقود من التجار والتلاعب بذلك إضافة إلى التاخير .. لافتاً إلى أنه يصل الوقود إلى محطات حضرموت بعد نفاذ ما لديها بينما شركة بترومسيلة لاتبعد عن المكلا سوى ساعتين فقط.

وقال "الكهرباء من أكبر مشاكل حضرموت الخدمية التي بذلنا جهد فيها مع الرئاسة والحكومة إلا أن الجهات التي لاتريد خير لحضرموت لاتزال تصر على عدم حل هذه المعضلة".

وأضاف "نعلم جيدا النوايا الطيبة للمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تجاه حضرموت إلا أن كل توجيهاته بشأن معالجة مشاكل وقضايا حضرموت واهلها يتعرض لتلاعب وعرقلة من قبل جهات في الرئاسة والحكومة" .