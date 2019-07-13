هاني مسهور : قطر عنصر مشترك بين خلية إخوان الكويت والأسلحة بعدن

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أن قطر هي العنصر المشترك بين خلية الإخوان التي تم ضبطها في الكويت، والأسلحة التي ضبطت في عدن .

وذكر مسهور في تغريدة له بتويتر، "ما بين القبض على خلية الاخوان في الكويت وضبط الاسلحة في عدن عنصر مشترك يتمثل في التمويل القطري للجماعة الإرهابية".

وأكد مسهور أن تفعيل إجراءات المقاطعة لدولة قطر باتت الأكثر أهمية لمستقبل المنطقة .. لافتاً إلى أنه بدون اجتثاث الإخوان ستظل منافذ الإرهاب مفتوحة .

وأعلنت السلطات الكويتية، ضبط خلية من الإخوان المطلوبين للسلطات المصرية، بالتزامن مع ضبط أسلحة عليها شعار الجيش القطري في أحد الأوكار الإرهابية في عدن .