شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم من تشكيل قوة موحدة .. العميد طارق صالح يرسل وفد رفيع إلى هذه الدولة (صور وتفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتكليف من قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، زار وفد قيادي جرحى المقاومة الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية.

‏وخلال الزيارة اطمأن الوفد على صحة الجرحى واطلع على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مجدداً التأكيد أن الاهتمام بالجرحى يشكل أولوية قصوى لدى قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق، وأن حجم الرعاية لهم مهما بلغ لا يساوي شيئاً أمام تضحياتهم الكبيرة والتي ستخلدها الأجيال.

‏كما عبر الوفد، الذي ترأسه عدي العماد، عن اعتزاز كل منتسبي المقاومة الوطنية بالملاحم البطولية التي كان في مقدمة صناعها هؤلاء الأبطال الجرحى الذين يتلقون العلاج داخل الوطن وخارجه من كل تشكيلات المقاومة المشتركة حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية والزرانيق، والذين جعلوا من الساحل الغربي مقبرة للمليشيات الحوثية.

بتكليف من العميد طارق.. وفد قيادي لزيارة الجرحى في مصر والاطمئنان على حجم الرعاية الصحية

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بتكليف من قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، زار وفد قيادي جرحى المقاومة الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية.

‏وخلال الزيارة اطمأن الوفد على صحة الجرحى واطلع على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مجدداً التأكيد أن الاهتمام بالجرحى يشكل أولوية قصوى لدى قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق، وأن حجم الرعاية لهم مهما بلغ لا يساوي شيئاً أمام تضحياتهم الكبيرة والتي ستخلدها الأجيال.

‏كما عبر الوفد، الذي ترأسه عدي العماد، عن اعتزاز كل منتسبي المقاومة الوطنية بالملاحم البطولية التي كان في مقدمة صناعها هؤلاء الأبطال الجرحى الذين يتلقون العلاج داخل الوطن وخارجه من كل تشكيلات المقاومة المشتركة حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية والزرانيق، والذين جعلوا من الساحل الغربي مقبرة للمليشيات الحوثية.

من جانبهم عبر الجرحى عن بالغ شكرهم وامتنانهم للعميد طارق صالح على اهتمامه الدائم بمتابعة صحتهم وحجم الرعاية المقدمة لهم.‏كما عبروا عن سعادتهم بتشكيل القيادة المشتركة لقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، مؤكدين أنه إنجاز تاريخي سيكون له ما بعده في سبيل تحرير ما تبقى في الساحل الغربي والسهل التهامي.