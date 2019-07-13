شكرا لقرائتكم خبر عن من يقصد هاني بن بريك بصاحب “النية الوسخه”التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول هجوم غير مباشر على طارق صالح بعد تعيينه من قبل الإمارات قائدا للقوات المشتركة في الحديدة..أوضح نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، هاني بن بريك، إن “الدبابات والطائرات والصواريخ لها قانون”.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي ،تويتر، ” فلا يحق لدولة اشترتها أن تسلمها لطرف آخر أبدا، هذا أمر لايخفى على من لديه إلمام يسير فضلا عن خبير عسكري”.

وأضاف “التحالف أتى بالطائرات والدبابات بأبنائه ولا أعز وأغلى من فلذة الكبد.. من سلم عتاد جيش بلده وولى الأدبار كيف يؤتمن؟!.. النية الوسخة مصيبة”.