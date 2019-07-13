شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مرعبة تهز العاصمة صنعاء ..هذا ما حدث لفتاة في عمر الزهور في عرس صديقتها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية في صنعاء اختفاء فتاة في منطقة شملان، شمالي العاصمة الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، في ظل انفلات امني غير مسبوق تشهده العاصمة ومناطق سيطرة المليشيات.

وقالت المصادر أن الطفلة إقبال حمود الشرعبي" 17سنةـ تقطن في منطقة السوده بشملان، ذهبت يوم الأحد الفائت، لحظور عرس إحدى صديقاتها، اختفت بعدها ولم تعود الى حد الآن.

وأضافت المصادر أن خوف وقلق أهالي الفتاة بعد اختفائها وتقاعس الأجهزة الأمنية والمليشيات الانقلابية عن القيام بدورها والبحث عنها.

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يذكر أن العاصمة صنعاء تشهد انفلاتاً أمنياً وانتشارا كبيرا لعصابات اختطاف البنات والأطفال، في ظل صمت وتغاضي من قبل المليشيات المسيطرة على الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة في صنعاء.

وكانت في المنطقة ذاتها قبل أشهر اختفت فتاة لمدة شهر كامل وأثبتت تورط المليشيات الانقلابية باختطافها حيث طالبوا أهالي الفتاة بمبلغ مالي فدية، مقابل الافراج عنها من قسم الشرطة بمنطقة شملان، الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي الانقلابية.