أبوحاتم: توحيد قيادة "المشتركة" على صلة بإمكانية استئناف الحسم بالحديدة

اعتبر خبير عسكري، بأن توحيد قيادة القوات المشتركة له صلة بالحسم العسكري في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال الخبير العسكري ومستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبوحاتم إن استحداث قيادة للعمليات المشتركة في الجيش الوطني على صلة مباشرة بملف الحديدة وتزايد المؤشرات على إمكانية استئناف خيار الحسم العسكري.

ولفت أبوحاتم في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - "إلى أن قيادة العمليات المشتركة هي غرفة قيادة عسكرية تنشأ وفقا للمعايير الحربية عندما تقوم أكثر من وحدة عسكرية بتنفيذ عمليات قتالية ضمن مجهود عسكري ونطاق تكتيكي أو تعبوي موحد.

كما أن من أبرز المهام المنوطة بها ربط القوات في ما بينها ومع المستوى الأعلى وإدارة العمليات وتوزيع المهام والمتابعة أثناء التنفيذ.