الإمارات تزود مستشفى النصر بالضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين

زودت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ 295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي، في إطار جهودها الإنسانية في اليمن .

وأشرف على تسليم أسطوانات الأوكسجين الهلال الأحمر الاماراتي ووكيل المحافظة الذي عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد في الضالع الذي يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر العام هذا الدعم السخي والمستمر من قبل دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن الإمارات زودت المستشفى بـ 180 أسطوانة- دفعة أولى- تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 أسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 أسطوانة ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.