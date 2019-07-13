زودت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ 295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي، في إطار جهودها الإنسانية في اليمن .
وأشرف على تسليم أسطوانات الأوكسجين الهلال الأحمر الاماراتي ووكيل المحافظة الذي عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى كونه الوحيد في الضالع الذي يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.
من جانبه ثمّن نائب مدير مستشفى النصر العام هذا الدعم السخي والمستمر من قبل دولة الإمارات.
جدير بالذكر أن الإمارات زودت المستشفى بـ 180 أسطوانة- دفعة أولى- تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 أسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 أسطوانة ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تزود مستشفى النصر بالضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.