لوليسغارد يضطر نقل الاجتماعات إلى ظهر سفينة.. وهذه محاور النقاش

كشفت مصادر حكومية، أن الأمم المتحدة أقرت نقل اجتماعات اللجنة المشرفة على إعادة الانتشار في الحديدة إلى ظهر سفينة تتبع برنامج الغذاء العالمي بعد رفض الميليشيا فتح الطرقات وعقد الاجتماع في مناطق سيطرة الشرعية.

ونقلت صحيفة «البيان» الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - أنه وبعد رفض ميليشيا الحوثي استئناف عقد اجتماعات اللجنة في مناطق سيطرة الشرعية بعد عقد أربعة اجتماعات في مناطق سيطرة الميليشيا اضطر الجنرال مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين ورئيس اللجنة نقل الاجتماعات إلى ظهر سفينة راسية في ميناء الحديدة استأجرها برنامج الغذاء العالمي.

ووفقاً لهذه المصادر ستعقد اللجنة اجتماعها الأول منذ توقف الاجتماعات عقب ما أسمي الانسحاب الأحادي للميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وينتظر أن يكرس الاجتماع لمناقشة آليات الرقابة على إعادة الانتشار والتحقق من هوية أفراد قوات خفر السواحل الذين انتشروا في الموانئ الثلاثة وتسليم خرائط الألغام ونزعها.

وأكدت المصادر أن الميليشيا مستمرة في التصعيد وانتهاك اتفاق السويد بشأن انسحاب مسلحيها من الموانئ ومدينة الحديدة حيث وصلت تعزيزات جديدة الليلة قبل الماضية وفجر أمس إلى مدينة الحديدة ترتدي اللباس الرسمي لقوات الأمن المركزي وتستقل عربات لونت بألوان عربات هذه الوحدات حيث انتشرت في شوارع المدينة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات ما يشير إلى وجود مسرحية جديدة تقول الميليشيات من خلالها إنها سحبت مسلحيها من المدينة فيما هي استبدلتهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لقوات الأمن المركزي.