المكلا تحتضن لقاء تشاوري موسع لقيادات ووجهاء حضرموت

تحتضن مدينة المكلا صباح اليوم "السبت" أعمال اللقاء التشاوري الموسع العام لقيادات السلطة المحلية والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت.

ويقف اللقاء أمام نتائج زيارة وفد حضرموت الرسمي والمجتمعي إلى عدن، والمستجدات الراهنة وبحث الملفات الشائكة وما ينبغي إتخاذه بشأن تردي الأوضاع الخدمية، والانفلات الأمني في مديريات الوادي والصحراء بالإضافة إلى قضية اختطاف الرائد عبيد بازهير ومرافقيه من قبل مسلحين في محافظة مأرب.

وتعيش حضرموت ساحلًا وواديًا أوضاعاً خدمية منهارة، حيث تصل انقطاعات الكهرباء في اليوم الواحد بمناطق الساحل إلى ١٢ ساعة ، وفي مناطق الوادي إلى ٩ ساعات بسبب عجز في التوليد ومشكلات في الشبكة والخطوط الناقلة ونفاذ مخزون الوقود المشغل لمحطات الكهرباء وعدم توفره ، مما يستدعي إتخاذ حلول وإجراءات محلية عاجلة لانتشال هذا الوضع في ظل غياب تدخلات الحكومة وتباطؤها في معالجة هذه ذلك .