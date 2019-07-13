شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تلقي القبض على عصابة يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خبر مقتضب تناقلت عدد من وسائل الإعلام السعودية، خبراً يفيد بتمكن شرطة العاصمة السعودية، الرياض، من القبض على "تشكيل عصابي" عصابة مكونة من مقيمين من الجنسية اليمنية.

وذكرت أن عملية الضبط جاءت بعد توفر الدلائل على تورط أفراد العصابة بكسر اقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها.

وأشارات إلى أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بارتكاب5جرائم سرقة وتم ضبط بحوزتهم عدد3 أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال.

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