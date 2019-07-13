شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام .. لمغتربين القادمين لليمن من هذا الامر في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مكتب وزارة شؤون المغتربين بساحل حضرموت، المغتربين في الداخل والمهجر من مغبة الوقوع في شرك العروض الوهمية لبعض السماسرة.

وجدد المكتب تحذيره للمغتربين من أي جهات توهمهم باستخراج أراضٍ لهم في المكلا باسم المغتربين.

وأكد المكتب أنه غير مسئول عن أي تعامل مع أي جهة تدّعي استخراج أراضٍ للمغتربين.