شكرا لقرائتكم خبر عن الشطيري يهاجم اللواء خصروف "قبل قليل" ويعطيه درساً قاسياً عن تحرير مدينة عدن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شن رئيس دائرة الشباب بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محسن الشطيري هجوم عنيف علي "اللواء خصروف " قبل ساعات عبر تويتر رصدها "سمابرس" في صفحتة في تويتر بعد هجوم الأخير على التحالف العربي. على خصروف ان يسأل نفسه لماذا تحررت الضالع وانتصرت على جيش الحوثي وعفاش بمجرد ان تحصلوا على اسناد جوي من قبل التحالف؟

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على خصروف ان يفتينا ماذا حققت مارب والمحافظات الشمالية من انتصارات برغم دعم التحالف لها والذي يعد أضعاف ماقدمه التحالف لتحرير العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب؟ — فضل محسن الشطيري (@Fa88del) July 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر على خصروف ان يسأل نفسه لماذا تحررت الضالع وانتصرت على جيش الحوثي وعفاش بمجرد ان تحصلوا على اسناد جوي من قبل التحالف؟

على خصروف ان يفتينا ماذا حققت مارب والمحافظات الشمالية من انتصارات برغم دعم التحالف لها والذي يعد أضعاف ماقدمه التحالف لتحرير العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب؟ — فضل محسن الشطيري (@Fa88del) July 12, 2019

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