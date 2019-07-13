شاهد بث مباشر لشابه صنعانية شهيرة على الفيس تصدم اليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بث مباشر لشابه صنعانية شهيرة على الفيس بوك عبارات جنسية وإيحاءات ووقاحة وجراءة لاول مره تصدم اليمنيين Advertisements بعد صمت رسمي مريب.. السعوديون ينتقمون بطريقتهم الخاصة من الشاب الذي ظهر مع الفتاة الهاربه ”رهف القنون” زينبية تفضح مشرفها الحوثي وتتسبب بكشف فضحيته معها ومع زوجها شهيد معركة النفس الطويل شــاهد 5 صور : توثق لحظة انتشار قوات الحماية الرئاسية في شوارع عدن بعد يوم من الاشتباكات العنيفة .. تفاصيل الإعلان عن استقالة مسئول عسكري رفيع من وزارة الدفاع "اسم وتفاصيل" عاجل : مجتهد يفجر ”الآن” مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”صفقة سرية” قدمها محمد بن سلمان للحوثي مقابل هذا الشرط.. والإمارات تتدخل

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