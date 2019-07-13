شكرا لقرائتكم خبر عن زينبية تفضح مشرفها الحوثي وتتسبب بكشف فضحيته معها ومع زوجها شهيد معركة النفس الطويل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مارست فتاة صنعانية شابة"زينبية" تعمل في الشرطة النسائية الحوثية، ضغوط، على مشرف حوثي، للقيام بنقل جثة زوجها المتوفي إلى مستشفى 48 بصنعاء لاستخراج شهادة وفاة له على أساس أنه قتل في إحدى جبهات القتال.

وقال أحد الأطباء في مستشفى 48 الحكومي، أن المشرف الحوثي المكنى " أبو حيدان" أقبل للمستشفى بمعيه جثة لشاب ثلاثيني في العمر ولايبدو عليه أي إصابات طالبا منهم رفع تقرير له بأنه قتل في جبهات الحرب وضمه الى كشوف قتلى الحوثي . Advertisements وأضاف المصدر أن الأطباء رفضوا ذلك وقام مدير المستشفى بحجز المشرف واتضح أن الوفاة لم تكن بسبب مشاركته في الحرب.

ونوه المصدر بأن أقارب المتوفي حضروا لإخراج المشرف بوثائق تبين سبب الوفاة من أحد المستشفيات الخاصة وكشفوا دوافع المشرف وهي ضم المتوفي في كشوف القتلى الحوثيين حتى يحصل على مساعدات من المليشيا .

وأكد أقارب المتوفي أن المشرف كان رافضا لذلك لكن زوجة المتوفي أجبرته على ذلك مالم فأنها ستكشف فساده "المشرف" والمتمثل بسرقة السلال الغذائية للقتلى والجرحى؛ ما جعل المشرف يقوم بطباعة صور للمتوفي كاتبا عبارة في أسفل الصورة " استشهد في معركه النفس الطويل ".

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