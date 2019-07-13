حالة الطقس المتوقعة على ساحل حضرموت اليوم السبت

توقعت هيئات الأرصاد بأن تشهد محافظة حضرموت سحب ركامية رعدية بفترات الظهيرة، على مناطق من وادي وهضاب حضرموت ومرتفعات الساحل على أن تتوسع السحب المتوسطة والعالية بساعات ما بعد الظهيرة والمساء على مختلف مناطق الساحل مشيرة إلى أنه قد يصاحبها تفرق خفيف للأمطار ببعض المناطق.

وأكدت أن حالة البحر طوال صباح يوم السبت ستكون هادئة على عموم مديريات ساحل حضرموت.

ولفتت هيئات الأرصاد إلى أن معطيات الحالة الجوية تشير إلى هدوء تام لحركة الرياح بعمق البحر طوال فترة الصباح ، وذلك يعطي فرصة جيدة للصيد.

وأوضحت هيئات الأرصاد أنه لا يوجد مؤشر لنشاط هبوب الرياح الجنوبية الغربية ( الشمال ) بساعات الصباح بعمق البحر، ماعدا بساعات الظهر تشتد من منطقة راس بروم ممتدة إلى عمق بحر المكلا، وعموم سواحل حضرموت، مؤكدة أن الرياح ضعيفة إلى خفيفة على البر بساعات الظهر.