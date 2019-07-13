شكرا لقرائتكم خبر عن تراند اليوم : أمير سعودي يفجر مفاجأة مدوية حول علاقة ’’محمد بن سلمان’’ بهروب ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ وينبش ’’أسرارا’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يفجر مفاجأة مدوية حول علاقة ’’محمد بن سلمان’’ بهروب ‘‘الأميرة هيا بنت الحسين’’ وينبش ’’أسرارا’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أمير سعودي أن عملية هروب الأميرة الهاشمية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة لملك ​الأردن​ عبد الله الثاني، تمّت بمساعدة ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد،، والملك الأردني وبالتنسيق مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل ​أبو ظبي​ القوي.

Advertisements

ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصدر دبلوماسي الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة هيا وأولادها وطلبها ​الطلاق​ من ابن راشد، وتقديم طلب اللجوء إلى ​ألمانيا​.

ولفت المصدر الى أن عبد الله الثاني زار ​الامارات​ قبل مدة، وعقد اجتماعاً استمر بضع ساعات من ابن زايد "كان استمراراً للقاء جمعهما في ليلة سابقة"، وأضاف: "أثار عدم لقاء الملك الأردني زوج أخته محمد بن راشد، شكوكاً كثيرة وعلامات استفهام يومها".