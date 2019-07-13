شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يؤكد: “ابن سلمان” مُغتاظ جداً من زيارة أمير قطر لأمريكا .. ويكشف الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المغرد الشهير بموقع تويتر “مجتهد”، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “مغتاظ جدا” من زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأمريكا والتغطية التي حظيت بها في الإعلام العربي.

وأضاف في تغريدةٍ له الجمعة أن سبب ذلك ليس لما قيل عن نجاح الزيارة، بل لأنه أولاً يشعر بالغيرة منه حيث زار أمريكا وهو لم يزرها، وثانياً يعتقد “بن سلمان” ان الشيخ تميم شامتٌ به كونه يعلم عن حرصه على زيارة أمريكا هذه السنة ولم يتمكن بسبب جريمة قتل جمال خاشقجي.

محمد بن سلمان مغتاط جدا من زيارة تميم لأمريكا والتغطية التي حظيت بها في الإعلام العربي، ليس لما قيل عن نجاح الزيارة، لكن لأنه أولا "غاير" منه حيث زار أمريكا وهو لم يزرها وثانيا يعتقد ان تميم شامتٌ به كونه يعلم عن حرص ابن سلمان على زيارة أمريكا هذه السنة ولم يتمكن بسبب خاشقجي — مجتهد (@mujtahidd) July 12, 2019 "> مجتهد@mujtahidd محمد بن سلمان مغتاط جدا من زيارة تميم لأمريكا والتغطية التي حظيت بها في الإعلام العربي، ليس لما قيل عن نجاح الزيارة، لكن لأنه أولا "غاير" منه حيث زار أمريكا وهو لم يزرها وثانيا يعتقد ان تميم شامتٌ به كونه يعلم عن حرص ابن سلمان على زيارة أمريكا هذه السنة ولم يتمكن بسبب خاشقجي ١٬١٤١ محمد بن سلمان مغتاط جدا من زيارة تميم لأمريكا والتغطية التي حظيت بها في الإعلام العربي، ليس لما قيل عن نجاح الزيارة، لكن لأنه أولا "غاير" منه حيث زار أمريكا وهو لم يزرها وثانيا يعتقد ان تميم شامتٌ به كونه يعلم عن حرص ابن سلمان على زيارة أمريكا هذه السنة ولم يتمكن بسبب خاشقجي — مجتهد (@mujtahidd) July 12, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر محمد بن سلمان مغتاط جدا من زيارة تميم لأمريكا والتغطية التي حظيت بها في الإعلام العربي، ليس لما قيل عن نجاح الزيارة، لكن لأنه أولا "غاير" منه حيث زار أمريكا وهو لم يزرها وثانيا يعتقد ان تميم شامتٌ به كونه يعلم عن حرص ابن سلمان على زيارة أمريكا هذه السنة ولم يتمكن بسبب خاشقجي — مجتهد (@mujtahidd) July 12, 2019

والخميس، اختتم أمير قطر زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلّت حدثاً هاماً في تاريخ الصداقة والشراكة بين البلدين.كما قال الامير تميم

اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. pic.twitter.com/K7a1f3CaCe — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 11, 2019 "> تميم بن حمد✔@TamimBinHamad اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. Advertisements ٣٬٩١٣ اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. pic.twitter.com/K7a1f3CaCe — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 11, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. pic.twitter.com/K7a1f3CaCe — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 11, 2019 اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. pic.twitter.com/K7a1f3CaCe — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 11, 2019

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مستهل قمة بين البلدين شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي إن أمير قطر قائد يحظى بالاحترام في منطقة مهمة من العالم، ووصفه بالصديق العظيم والشريك الرائع. وأضاف “نقدر التعاون العسكري مع قطر”.

وحول التعاون العسكري، ذكّر الرئيس الأميركي بأن “قاعدة العديد في قطر مميزة ومن أهم القواعد العسكرية”. وأضاف “قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم وطورتها”.

من جانبه دعا أمير قطر الرئيس الأميركي لزيارة قطر وقاعدة العديد.

وأوضح أن زيارته لواشنطن تأكيد على القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة.

والخميس، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.

وأضافت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر أن “الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد”، في تعليقها على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الحالية لواشنطن.

وأوضحت أن زيارة الأمير القطري لواشنطن “تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، ولعلّنا شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات منها مجال الطاقة والطيران والدفاع”.

وأشارت إلى أن “مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الانتاج العالمي للطاقة.”

ولفتت أيضاً إلى “الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 مليار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري لأنه من ضمن استراتيجية التنويع مسألة الاستثمار في الاقتصاديات الدولية الكبيرة ومنها طبعاً اقتصاد الولايات المتحدة.”