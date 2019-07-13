شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نقيب الممثلين المصريين يكشف حقيقة وفاة ”عادل إمام” قبل قليل وسط تكتم شديد من عائلته وينشر هذه الصورة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية؛ فور انتشار خبر وفاة الزعيم عادل إمام، وتناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ خبر رحيل الزعيم وسط تكتُّمِ أبنائه على حقيقة الأمر، وعدم ردهم على التساؤلات.

ومن ناحيته نفى أشرف زكي نقيب الممثلين ما تردد، وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": إن الزعيم بصحة جيدة وظهر منذ أيام في عزاء النجم الراحل عزت أبو عوف، وما يتردد مجرد شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة، وأضاف أنه تواصل مع الزعيم خلال الدقائق الماضية، واطمأن على صحته.

وأضاف أشرف زكي أن عادل إمام تعرض كثيراً لمثل هذه الشائعات السخيفة، وأنه يحرص دائماً على نفي هذا الأمر لطمأنة محبيه وجمهوره، وأشار زكي إلى أن نقابة المهن التمثيلية بصدد الوقوف أمام مروجي هذه الشائعات.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يبدأ عادل إمام خلال الأيام المقبلة تصوير مشاهده المتبقية من مسلسله المؤجل "فالنتينو" الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، من بينهم دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني وداليا البحيري، ومن إخراج رامي إمام، وكان من المفترض أن يخوض به السباق الرمضاني الماضي، ولكنه تأجل لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل صريح.

كما يستعد الزعيم عادل إمام لمشاركة نجله محمد عادل إمام في بطولة فيلم سينمائي جديد، يعود من خلاله لشاشة السينما بعد غياب دام عدة سنوات منذ أن تفرغ للدراما، وسيبدأ الزعيم ونجله تصوير فيلمهما عقب انتهاء محمد عادل إمام من تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، الذي يشارك في بطولته بجانب ياسمين رئيس، أمينة خليل وبيومي فؤاد. ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام الجاري.