كسرت قوات الجيش الوطني، الجمعة، هجوما لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد. وتمكنت قوات الجيش الوطني من كسر هجوم لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا جنوب المحافظة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع. وتحاول ميلشيا الحوثي الانقلابية من وقت لآخر التقدم والتسلل إلى مواقع قوات الجيش الوطني، لكنها تلقى ضربات موجعة وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني يكسر هجوما للميلشيا جنوب الحديدة ويكبدها خسائر كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.