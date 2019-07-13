شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارة أمير قطر .. مستشار ‘‘بن زايد’’ يفجر مفاجأة: لهذا السبب يخشى ولي عهد أبوظبي الذهاب للولايات المتحدة.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور عبد الخالق عبد الله ، المفكر الإماراتي المعروف ، والذي يشار إليه عادة بوصفه مستشارا سابقا للشيخ محمد بن زايد ، أسباب عدم زيارة ولي عهد أبوظبي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح عبد الخالق أن قيادة الامارات لا تريد أن تذهب إلى أمريكا لتوقيع صفقات بالمليارات ، وقال في تغريدة له على "تويتر" رصدها "ناس تايمز" : "لا يمكن لصانع القرار في الامارات ان يزور واشنطن ليجد نفسه محرجا امام رئيس امريكي كل همه توقيع صفقات بمئات المليارات من الدولارات كما فعل مؤخرا صانع القرار في قطر".
وأضاف: "الامارات اكبر من ذلك وتحترم نفسها وتعرف قدرها وطريقها إلى أمريكا لا يمر عبر صفقات تجارية مليارية".
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