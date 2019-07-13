شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تطبيقه من اليوم .. ترامب يعلن عن قرار هام يهدد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانونى في أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن السلطات الأمريكية ستبدأ فى اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانونى، بدءًا من غد السبت فى 10 مدن أمريكية.

وقال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض، وفقا لقناة “سكاى نيوز” الفضائية مساء أمس الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل لم تكن سرًا، مضيفًا : “سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين سابقين وحاليين أن هناك ما لا يقل عن 2000 أسرة مهاجرة مؤهلة للترحيل وسيتم استهدافها فى المداهمات.

من جانبهم، قال رؤساء بلديات عدد من المدن التى يستهدف بدء عمليات الترحيل فيها، إنهم لن يتعاونوا مع عمليات الترحيل التى تنفذها مصلحة الهجرة والجمارك.