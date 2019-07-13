شكرا لقرائتكم خبر عن هذا البلد العربي يتعرض فيه الرجال للتحرش الجنسي أكثر من النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال استطلاع لشبكة BBC والبارومتر العربي، أُجري في 11 دولة عربية، إن عدد الرجال الذين يقولون إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي في الأماكن العامة في العراق يفوق عدد النساء.

إذ بلغت نسبة الرجال الذين يتعرضون للتحرش 20%، وكانت 17% لدى النساء، كما فاق عدد الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري عدد النساء في العراق بقليل.

كذلك كان الحال في تونس، حيث زادت نسبة الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري 1% عن النساء، بينما كان العكس في الدول العربية الـ 9 الأخرى التي شملها الاستطلاع.

وأرجع الاستطلاع السبب في انتشار التحرش بالرجال في العراق إلى عدم وجود عقوبات له في القانون، بالإضافة إلى عدم وجود مفهوم محدد للتحرش.

رغم إشارة الاستطلاع في الوقت نفسه إلى إدراج القانون لأفعال يعرفها بأنها مخلّة بالحياء سواء ضد الرجال أو النساء ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ويعاقبها بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 دينار عراقي.

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كما أشار الاستطلاع إلى تردد الرجال في الإبلاغ عن تعرضهم للعنف الجسدي، خشيةً أن يتهموا بأنهم شركاء في الجريمة من قِبَل السلطات المختصة.

ونقل الاستطلاع روايات لبعض الرجال والشبان الذين تعرضوا للتحرش الجنسي أو العنف الأسري ومبررات كل منهم لأسباب انتشاره في مجتمع صنّفه الاستطلاع على أنه ذكوري.

تحدَّث الاستطلاع أيضاً عن إقليم كردستان، حيث تشير أرقام أصدرها اتحاد رجال كردستان إلى أن عام 2018 شهد تسجيل 5 حالات قتل لأزواج على يد زوجاتهم، و9 حالات اعتداء من قِبَل نساء على رجال، وهي أرقام تزايدت عن العام الذي سبقه.

رغم الإشارة في الاستطلاع إلى قطع الإقليم شوطاً في المساواة بين الجنسين.