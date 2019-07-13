شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تتخذ اليوم اخطر قرار ارعب كل من يسكن تحت سيطرتهم من سن 18 سنة ومافوق وجعل حياتهم في خطر وتم الاعلان عنه رسمياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثمة كتاب، إذا رأيتهم يكتبون أشعر بالاطمئنان.. مازال الوطن بخير رغم كل شيء. من هؤلاء العزيز نبيل سبيع:

يقول اليوم:

جماعة الحوثي تفرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة من العمر.

كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة؟ هذا يعني ملايين الشباب اليمنيين.

هذه جريمة كبيرة في حق مستقبل اليمن، أن تقوم جماعة طائفية وغير وطنية كجماعة الحوثي بتجنيد كل هذه الطاقات اليمنية الشابة للقتال في صف مشروعها السلالي العنصري الذي مزق اليمن حتى الآن شرّ ممزّق ويحث الخطى نحو تمزيق اليمن أكثر وأكثر، يجبرون كل شاب يمني على القتال من أجل مشروعهم الذي يحط من قيمة وكرامة كل إنسان يمني، هذه جريمة في حق ملايين الشباب اليمنيين وجريمة في حق بلدهم أكثر.

وكعادتها طبعا، لم تفوت جماعة الحوثي على نفسها فرصة تحويل الخدمة الإلزامية إلى مصدر دخل إضافي للجماعة التي تلتهم الأخضر واليابس ولا تشبع. ففي المادة التي ورد فيها نص قانون الخدمة الإلزامية الذي اصدرته الجماعة اليوم، في الشق الثاني منها، قال "يجوز قبول البدل النقدي من مواطني الجمهورية المغتربين في الخارج".

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يعني باختصار: هاتوا أولادكم يقاتلوا من أجل السيد وخرافة الولاية والسلالة وإلا هاتوا فلوس!

الحوثي يريد منك أن تقاتل معه ضد نفسك وبلدك، أو تدفع له فلوس عشان يستمر في حربه عليك وعلى بلدك!

شوفوا على جنان!

همدان العليي