شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من شركة النفط اليمنية بقرب انفراج ازمة المشتقات النفطية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت شركة النفط اليمنية بصنعاء إنه خلال الساعات القادمة بإذن الله إنفراجة لأزمة المشتقات النفطية في امانة العاصمه وبقية المحافظات تدريجيا وذلك بعد الإفراج عن سفينة داماس المحمله بكمية ”24.514” طن من مادة البنزين ، وكمية ”5.021”طن من مادة الديزل وتفريغ الشحنة في منشآت الحديدة والبدء بتحميل الناقلات وتحركها لإمانة العاصمه والمحافظات .



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