تقرير حقوقي يوثق 93 حالة انتهاك ضد المدنيين خلال شهر في تعز

وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 93 حالة انتهاك للمدنيين في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، خلال شهر يونيو الماضي.

ووثق المركز، مقتل 30 مدنيا بينهم 14 طفلا و3 نساء، تسببت مليشيات الحوثي بمقتل 18 مدنيا منهم فيما قتل 6 مدنيين آخرين بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي و6 آخرين قتلوا برصاص من قبل الأمن ومجهولين ومسلحين خارجين إطار الدولة.

وقال مركز المعلومات في بيان صحفي الجمعة إن فريقه الميداني وثق إصابة 47 مدنيا بينهم 25 اطفال و5 نساء، تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 41 مدنيا، فيما أصيب 4 آخرين بغارة للتحالف ومدنيين اثنين أصيبوا بنيران مسلحين مجهولين واشتباكات بين الأمن ومسلحين خارج إطار الدولة.

وأشار إلى حالة انتهاك واحدة ضد حرية الرأي والتعبير تسبب بها مسلحون يتبعون فصائل خارج إطار الدولة قاموا بتمزيق لوحات دعائية خاصة بعرض فيلم 10 أيام قبل الزفة ومنعه من العرض. بالإضافة إلى رصد حالة اقتحام لمنزل قام بها أفراد من الأمن.

ورصد المركز، 14 حالة انتهاك طالت ممتلكات خاصة تعرض خلالها 4 منازل ومحل تجاري للتدمير الكلي وتضرر 7 منازل بشكل جزئي نتيجة تعرضها للقصف من قبل الحوثيين ودُمرت مركبة خاصة جراء إنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، وتضرر منزل بشكل كلي جراء قصف التحالف العربي.

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وذكر التقرير أن أحياء وادي القاضي والروضة وزيد الموشكي وسوق بير باشا وحي الضبوعة ومديرية المسراخ تعرضت للقصف العنيف من قبل الحوثيين خلال يونيو الفائت.

ولفت المركز إلى الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تمكنت من نزع أكثر من 50 عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي مع متفجرات أخرى جوار مستشفى الحمد شرق تعز، بالإضافة إلى تفكيك شبكات الغام أرضية زرعتها مليشيا الحوثي في جولة القصر شرقي المدينة.

ووثق التقرير، حالتي اغتيال وأخرى محاولة اغتيال قيدت جميعها ضد مسلحين مجهولين، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة بين فصائل مختلفة لمسلحين خارج إطار الدولة أو بين مسلحين خارج إطار الدولة وأفراد في الأمن والجيش الحكومي لاتزال مستمرة بين الحين والآخر، أسفرت عنها سقوط مدنيين وإحداث حالة من الذعر والفزع في أوساط السكان.

وفي الجانب الصحي أشار التقرير إلى تزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا ووفاة أربع حالات في قرية الزجاية عزلة الاقحوز شمير.