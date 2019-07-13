شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروبها من اليمن الإمارات تحتفي بضربات الحوثيين على السعودية .. و‘‘بن زايد’’ يسخر من المملكة ويشيد بـ‘‘صواريخ الحوثي’’ .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، عن هجمات الحوثي على المملكة وقصفه مطارات السعودية ومحطات الوقود في غضب واسع بين السعوديين، الذين اعتبروا حديثه إهانة وسخرية.

“ابن زايد” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نشر خبرا عنوانه “أبها تتحدى الحوثيين بـ”المفتاحة” و”طلال مداح”، متبنيا ما جاء بمتن الخبر عن مواجهة الحوثي بالغناء في السعودية.