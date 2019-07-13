شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيفانكا ترامب بملابس مغرية تتناول وجبة العشاء مع أمير قطر.. وعدسة الكاميرا توثق المشهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيفانكا ترامب بملابس مغرية تتناول وجبة العشاء مع أمير قطر.. وعدسة الكاميرا توثق المشهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقطت عدسات الكاميرا مشهدا لإيفانكا ترامب وهي تشارك في مأدبة عشاء على شرف أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني.

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حيث أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأدبة عشاء في البيت الأبيض، على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور واشنطن حاليا.

وقال ترامب عن الشيخ تميم خلال المادبة: "حليف عظيم وصديق رائع لي"، معربا عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.