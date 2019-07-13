قناة روسية تسلط الضوء على مايدور خلف الكواليس بين الإمارات والسعودية باليمن (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت رويترز" عن مسؤولين يمنيين تسلم ضباط سعوديين السيطرة في ميناءي المخا والخوخة اللذين كانت القوات الإماراتية تستخدمهما لدعم الحملة العسكرية ومراقبة السواحل في إطار عمليات التحالف.

الخطوة السعودية جاءت بعد كشف وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول إمارتي كبير عن توجه أبوظبي للإستعاضة عن استراتيجية القوة العسكرية بإعطاء الأولوية للسلام في اليمن.

قناة روسيا اليوم سلطت الضوء حول مايدور خلف الكواليس بين الامارات والسعودية باليمن وتساءلت في برنامجها الحواري المباشر "اسال اكثر" عن كيف ستمضي الرياض في التعامل مع هذا التقليص الإمارتي كما تورد التقارير؟ وهل تعكس هذه التحركات تبادلا للأدوار بين الرياض وأبوظبي أم تباينا في نهج التعامل مع الحرب في اليمن؟ وما مدى صحة الربط بين هذه التحركات والتوتر المتصاعد مع إيران؟

شاهد حلقة اسال اكثر بقناة روسيا بالفيديو ادناه..

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