شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يكشف بالاسم عن ”الرجل القوي” الذي سهّل هروب زوجة حاكم دبي.. وزيارة ملك الاردن انتهت بمفاجأة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أمير سعودي أن عملية هروب الأميرة الهاشمية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة لملك ​الأردن​ عبد الله الثاني، تمّت بمساعدة ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد،، والملك الأردني، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل ​أبو ظبي​ القوي.

ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصدر دبلوماسي الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة هيا وأولادها وطلبها ​الطلاق​ من ابن راشد، وتقديم طلب اللجوء إلى ​ألمانيا​.

ولفت المصدر الى أن عبد الله الثاني زار ​الامارات​ قبل مدة، وعقد اجتماعاً استمر بضع ساعات من ابن زايد "كان استمراراً للقاء جمعهما في ليلة سابقة"، وأضاف: "أثار عدم لقاء الملك الأردني زوج أخته محمد بن راشد، شكوكاً كثيرة وعلامات استفهام يومها".