شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يكشف بالاسم عن ”الرجل القوي” الذي سهّل هروب زوجة حاكم دبي.. وزيارة ملك الاردن انتهت بمفاجأة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف أمير سعودي أن عملية هروب الأميرة الهاشمية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبد الله الثاني، تمّت بمساعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،، والملك الأردني، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل أبو ظبي القوي.
ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصدر دبلوماسي الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة هيا وأولادها وطلبها الطلاق من ابن راشد، وتقديم طلب اللجوء إلى ألمانيا.
ولفت المصدر الى أن عبد الله الثاني زار الامارات قبل مدة، وعقد اجتماعاً استمر بضع ساعات من ابن زايد "كان استمراراً للقاء جمعهما في ليلة سابقة"، وأضاف: "أثار عدم لقاء الملك الأردني زوج أخته محمد بن راشد، شكوكاً كثيرة وعلامات استفهام يومها".
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