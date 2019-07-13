الأمم المتحدة تندد بأحكام الإعدام الحوثية بحق 30 يمنيًا

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها العميق إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للميليشيات الحوثية فى اليمن بحق 30 شخصًا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداسانى - وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة ابتدائية، مشيرة إلى أن المفوضية تلقت معلومات ذات مصداقية تقول إن عددًا من المحكومين احتجزوا تعسفيًا وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.
وكانت ميليشيات الحوثية، أصدرت الثلاثاء 9 يوليو، أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
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