قوات الجيش تحرر مواقع جديدة شمال البيضاء

أحرزت قوات الجيش اليمنى تقدمًا جديدًا فى محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) بأن قوات الجيش اليمنى قد نفذت هجومًا واسعًا على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية بجبهة ناطع شمال المحافظة.

وتمكن قوات الجيش من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع فى سلسلة جبال البرك.

وأسفرت المواجهات التى ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميليشيا الحوثى الانقلابية، وجرح آخرين.