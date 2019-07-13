إليكم آخر اسعار الذهب في صنعاء وعدن الجمعة 12 يوليو 2019م

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في محلات الذهب بصنعاء اليوم الجمعة 12 يوليو 2019م: سعر الأونصة (دولار أمريكي) = 1409.85

سعر الدولار الأمريكي = 573

اخبار تهمك :

العيــار سعر سعر

الشراء البيع

عيار 24 = ش 25,776 ب 26,026

عيار 22 = ش 23,628 ب 23,878

عيار 21 = ش 22,554 ب 22,804

عيار 18 = ش 19,332 ب 19,582

عيار 14 = ش 15,036 ب 15,286

عيار 12 = ش 12,888 ب 13,138

عيار 10 = ش 10,740 ب 10,990



سعر الأونصة الذهب 807,844 ريال يمني

سعر الجنيه الذهب 180,430 ريال يمني

سعر الكيلو الذهب (عيار 24) = 25,975,693 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 25,975,693 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,597,569 ريال يمني



أسعار الذهب في محلات الذهب بعدن اليوم الجمعة 12 يوليو 2019م:





سعر الأونصة (دولار أمريكي) = 1409.85

سعر الدولار الأمريكي = 574



العيــار سعر سعر

الشراء البيع

عيار 24 = ش 25,821 ب 26,071

عيار 22 = ش 23,669 ب 23,919

عيار 21 = ش 22,593 ب 22,843

عيار 18 = ش 19,366 ب 19,616

عيار 14 = ش 15,062 ب 15,312

عيار 12 = ش 12,911 ب 13,161

عيار 10 = ش 10,759 ب 11,009



سعر الأونصة الذهب 809,254 ريال يمني

سعر الجنيه الذهب 180,747 ريال يمني

سعر الكيلو الذهب (عيار 24) = 26,021,026 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 1 كيلو ، عيار 24) = 26,021,026 ريال يمني

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام ، عيار 24) = 2,602,103 ريال يمني

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