عاجل: تحذير للمواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أمانة العاصمة اليوم عن تدشين ما أسمتها بحملة نظافة واسعة وأكدت اصدار قرارات صارمة بالحبس والغرامة عقوبة لكل مواطن لا يلتزم بوقت إخراج القمامة وكذلك رميها في الشارع



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وقال مصدر بأمانة العاصمة بحسب ما نقلته وسائل إعلام حوثية أنه سيتم معاقبة بالحبس والغرامة كل مواطن يُخرج القمامة قبل مجيء شاحنة القمامة أو رميها في اي مكان بالاحياء والشوارع



وتحدث المصدر عن فرض غرامة مالية من عشرة الف ريال إلى عشرون ألف ريال وكذلك الحبس لكل مواطن لا يلتزم بوقت إخراج القمامة



وقال المصدر إنه سيتم توزيع حاويات لجمع القمامة في كل حي وسيتم الزام كل مواطن وجميع المحلات التجارية بإخراج القمامة في وقت مرور الشاحنات وكذلك في الاماكن المحددة



ودعا المصدرالجهات الحكومية وعقال الحارات وجميع المواطنين وكذلك وسائل الإعلام للتفاعل مع حملة النظافة بشكل مكثف



وقال المصدر إنه تم تكليف لجان بالنزول إلى مختلف الاحياء لتنفيذ حملة النظافة وستكون العقوبات صارمة على كل من يخالف القرارت سواء كانوا مواطنين أو أصحاب محلات تجارية

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