عاجل : الحوثيون يشنون اقوى هجوم وسقوط مواقع استراتيجية في صرواح والجيش الوطني ينسحب باتجاه مدينة مأرب " تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني في صرواح غرب مدينة مأرب

وحسب مصادر في الجيش الوطني طلبت عدم الافصاح عن هويتها ان الحوثين شنو هجوم عنيفاً ومباغتاً اسفر عن سقوط مواقع استراتيجية بصرواح ما ادى الى مقتل العشرات من الفراد الجيش الوطني























وقال المصدر ان الجيش ينسحب باتجاه مأرب ابعد سقوط موقع الزغن بيد الحوثيين

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