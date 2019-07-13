شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ماليزية تقضي بحبس 4 لاجئين يمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مثل الخميس الساعة الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩م في محكمة سانجي بولو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في القضية المرفوعه ضدهم لمخالفتهم قانون الاقامة للاجانب الإخوة التالية أسماءهم :

١.اسماعيل غراب

٢.نوار عبدالحكيم

٣.طه احمد ابلان

٤.رابح راجح

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وكولن اندروا محام المفوضية العليا للاجئين وعضو نقابة المحامين الماليزيين كما حضر جمع من اهالي واصدقاء الاخوة المعتقلين . واصدرت المحكمة حكمها بالسجن شهر للمعتقلين جميعا واطلاق سراحهم بعد اكمال بعض الإجراءات بين مصلحة الهجرة والمفوضية العليا للاجئين. وبحسب مصدر في اتحاد ترابط اللاجئين في ماليزيا قال : “باسم اتحاد اللاجئين وباسم اهالي الموقوفين وعلى راسهم الاخ عبدالحكيم مدهش نشكر كل من تعاون ووقف من اول يوم في هذه القضية وساهم وتواصل واولهم الاخ محمد سنبل ومن تعاون معه

وكذلك الشكر للاخوة الاستاذ ايمن التتر وصالح راجح والشكر للمهندسين مهند وعبدالهادي حجازي وفريقهما وجميع من الذين ذكروا لم يتركوا شيء قدروا عليه لمساعدة المذكورين الا قاموا به” كما وجه شكر خاص للمحامي ولنقابة المحامين لما يقوموا به من مواقف انسانية مع جميع اللاجئين وفي هذه القضية خاصة والمفوضية العليا للاجئين خاصة والذين قاموا بالتعاون وارسلوا اللجان للسجن لمقابلة الموقوفين معربا عن امله منهم سرعة اكمال الاجراءات لاطلاقهم .

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