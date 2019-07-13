حضرموت: المحكمة الجزائية بالمكلا تقضي ببراءة 18 معتقلاً

قضت المحكمة الجزائية، بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، ببراءة 18 معتقلاً من أصل 64، كانوا معتقلين في سجن تابع لقوات مدعومة من دولة الإمارات بمطار الريان.



وحسب مصدر مطلع أكد لـ"يمن شباب نت"، أن المحكمة الجزائية الابتدائية بالمكلا، برئاسة القاضي سعد محمد اليزيدي، أصدرت حكما ببرأة 18 معتقلا من بين 64 سبق أن تم نقلهم إلى السجن المركزي بالمكلا.



وأوضح أنه حُكم على بقية المعتقلين بالسجن من سنة كأدنى فترة وأقصاها 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى عصابات مسلحة".



وكانت قوات مدعومة من الإمارات، شنت حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين والسياسيين في حضرموت خلال السنتين الماضيتين، بتهم الإرهاب.



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