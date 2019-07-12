اتحاد سيئون يتوج بكأس بطولة الماهر الثالثة لكرة القدم

توج نادي الاتحاد بسيئون بكأس بطولة الماهر الثالثة لكرة القدم لأندية وادي حضرموت بعد فوزه على نادي سلام الغرفة بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الغناء بتريم.

وبحسب وكالة "سبأ" شارك في هذه البطولة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء وتمويل مجموعة الماهر التجارية 16 ناديا من وادي حضرموت.

وأحرز هدفي اتحاد سيئون اللاعب عبدالله باوزير في الدقيقة 17 من الشوط الأول والدقيقة 13 من الشوط الثاني.

وفي ختام المباراة جرى تكريم نادي سلام الغرفة بالكؤوس الفضية الصغيرة وكأس الوصيف ومبلغ 200 ألف ريال يمني، في حين تم تكريم نادي اتحاد سيئون بالكؤوس الذهبية الصغيرة وكأس البطولة ومبلغ 300 ألف ريال يمني.

كما تم تكريم حارس نادي أحقاف الغرف الكابتن محمد أمان بجائزة أفضل حارس في البطولة، ولاعب اتحاد سيئون عبدالله باوزير بجائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف، وكذا تكريم المساهمين في انجاح البطولة.