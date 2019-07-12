تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت، الموافق 13 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحلة : 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الإقلاع :02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). ،الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة : 644. خط الرحلة : سيئون- عمان. الإقلاع : 07:15 صباحا. ، الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة : 645. خط الرحلة : عمان- سيئون. الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) ، الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحلة : 601. خط الرحلة : القاهرة- عـدن. الإقلاع : 05:00 صباحا. (توقيت القاهرة) ، الوصول : 09:30 صباحا. Advertisements رقم الرحلة : 600. خط الرحلة : عدن- القاهـرة. الإقلاع :18:00 مساء. ،الوصول: 20:30 مساء. رقم الرحلة : 640. خط الرحلة : عدن- عمان الإقلاع :18:00 مساء. ، الوصول: 23:59 مساء . رقم الرحلة : 506. خط الرحلة : عـدن- جـده. الإقلاع : 08:30 صباحا. ، الوصول : 10:30 صباحا. رقم الرحلة : 507. خط الرحلة : جـده- عـدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جـده) الوصول : 14:00 ظهرا.

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