ناطق المنطقة العسكرية الثانية يؤكد قرب عودة محافظ حضرموت

أكد ناطق المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، قرب عودة محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، عائداً من رحلة علاجية بجمهورية ألمانيا الإتحادية تكللت بالنجاح.

حيث أنه وطوال فترة رحلته العلاجية كان على متابعة مستمرة للأحداث بالمحافظة، وعلى تواصل دائم بالمسؤولين المحليين لإدارة شؤون البلاد .

كما قد التقى السفير اليمني بألمانيا الدكتور يحيى الشعيبي، والملحق العسكري بالسفارة اليمنية اللواء الركن محسن ناصر قاسم؛ وبحثوا أوضاع الوطن، وما يمر به، ومستوى النجاحات الأمنية والإقتصادية بمحافظة حضرموت التي تحققت خلال الثلاث السنوات الأخيرة.