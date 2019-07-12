شاهد.. اتحاد سيئون يتوج بكأس بطولة الماهر الـ3 لكرة القدم وسلام الغرفة وصيفا

توج نادي الاتحاد بسيئون بكأس بطولة الماهر الثالثة لكرة القدم لأندية وادي حضرموت بعد فوزه على نادي سلام الغرفة بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الغناء بتريم.

وشارك في هذه البطولة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء وتمويل مجموعة الماهر التجارية 16 ناديا من وادي حضرموت.

وسجل هدفي اتحاد سيئون اللاعب عبدالله باوزير في الدقيقة 17 من الشوط الاول والدقيقة 13 من الشوط الثاني.

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وفي ختام المباراة جرى تكريم نادي سلام الغرفة بالكؤوس الفضية الصغيرة وكأس الوصيف ومبلغ 200 ألف ريال يمني ، في حين تم تكريم نادي اتحاد سيئون بالكؤوس الذهبية الصغيرة وكأس البطولة ومبلغ 300 ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة الماهر التجارية.

كما تم تكريم حارس نادي أحقاف الغرف الكابتن محمد أمان بجائزة أفضل حارس في البطولة، ولاعب اتحاد سيئون عبدالله باوزير بجائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف ، وكذا تكريم المساهمين في انجاح البطولة .

حضر المباراة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ووكيل المحافظة المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي ومديرا عموم مديريتي سيئون والسوم محمد العامري وسليم باشامخة ، ومديرا عموم الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء علي باشعيب وعبدالله باجهام ومدير أمن مديرية تريم العقيد ركن عبدالناصر التميمي وأمين عام فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم قرزي الزبيري ورئيس مجلس ادارة مجموعة الماهر التجارية عبدالله الجنيد ورئيسا ناديي سلام الغرفة واتحاد سيئون عبدالرحمن بلفاس وحسن عيديد وعدد من المسئولين والقيادات الأمنية والشخصيات الرسمية والاجتماعية والرياضية وجمع غفير من الجماهير الذين اكتظت بهم مدرجات الملعب .